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Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетнего мальчика из Ростовской области. Информацию о пропаже Георгия Козырева опубликовал
Тех, кто что-то знает о ребенке, просят звонить в УФССП России по Ростовской области по следующим телефонам:
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.