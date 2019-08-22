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13:09, 22 августа 2019 300
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Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетнего мальчика из Ростовской области

Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетнего мальчика из Ростовской области

Рязанцев попросили помочь в поисках пятилетнего мальчика из Ростовской области. Информацию о пропаже Георгия Козырева опубликовал сайт регионального УФССП.

Тех, кто что-то знает о ребенке, просят звонить в УФССП России по Ростовской области по следующим телефонам:

  • дежурная часть — 8 (863) 262-44-69,
  • отдел розыска — +7 (950) 840-63-20,
  • судебный пристав-исполнитель — +7 (908) 181-92-92.

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