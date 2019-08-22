Руководитель салонов «Мой взгляд» и Monview рассказала о моде на очки и доступных ценах

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В Рязани купить оправу, линзы или заказать очки не составляет особого труда. Салоны оптики есть почти в каждом районе города.
Но сделать качественную покупку по приемлемой цене, получив максимум внимания со стороны продавцов-консультантов и высококвалифицированных врачей, можно далеко не везде.
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и Monview Александрой Закипных.
Интервью читайте в нашем разделе «Публикации».
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.