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8:50, 22 августа 2019 263
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Потерявшегося в кораблинском лесу грибника искали пять часов

Потерявшегося в кораблинском лесу грибника искали пять часов

Фото: Pixabay.com

Потерявшегося в Кораблинском районе грибника искали пять часов. Мужчина был в десяти километрах от машины, сообщает издательство «Пресса».

Грибник потерялся в субботу, 17 августа, около 13:00 в районе Нижней Ищереди. Помимо родственников, его искали лесничий, участковые и спасатели. Они использовали громкую связь и сигналили.

Промокшего под дождем грибника обнаружили у ручья Пинхарь.

«Хорошо, когда найденный благодарит за помощь, как в этот раз. Две недели назад грибники накричали на поисковиков: мол, долго возились, не использовали геолокацию (она запрещена)», — отмечает «Пресса».

Тогда грибники ушли на 30 километров от места высадки.


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