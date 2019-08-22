Потерявшегося в кораблинском лесу грибника искали пять часов

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Фото: Pixabay.com
Потерявшегося в Кораблинском районе грибника искали пять часов. Мужчина был в десяти километрах от машины, сообщает издательство «
Грибник потерялся в субботу, 17 августа, около 13:00 в районе Нижней Ищереди. Помимо родственников, его искали лесничий, участковые и спасатели. Они использовали громкую связь и сигналили.
Промокшего под дождем грибника обнаружили у ручья Пинхарь.
«Хорошо, когда найденный благодарит за помощь, как в этот раз. Две недели назад грибники накричали на поисковиков: мол, долго возились, не использовали геолокацию (она запрещена)», — отмечает «Пресса».
Тогда грибники ушли на 30 километров от места высадки.
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