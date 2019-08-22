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10:26, 22 августа 2019 331
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Пьяный москвич на «УАЗе» спровоцировал аварию в Касимовском районе

Пьяный москвич на «УАЗе» спровоцировал аварию в Касимовском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Пьяный москвич на «УАЗ Patriot» спровоцировал аварию в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в среду, 21 августа, в 16:50 на втором километре дороги Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево. Предварительно, 62-летний житель столицы не справился с управлением, улетел в кювет и перевернулся. В это же время водитель ВАЗ-2105 пытался избежать столкновения и съехал в кювет.

Полицейские установили, что москвич был пьян. Его госпитализировали с травмами.


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