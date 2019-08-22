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Пьяного рязанца ограбили на улице. Инцидент произошел ночью 14 июня в Московском районе города, сообщил
По данным следствия, двое молодых людей 2000 и 2001 годов рождения заметили нетрезвого мужчину. Они ударили потерпевшего, забрали у него сумку и телефон и скрылись. Общий ущерб оценили на сумму около 12 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ. Расследование продолжается.
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