Любимов выразил соболезнования семье и друзьям погибшего на Солотчинском мосту

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Губернатор Николай Любимов на пресс-конференции в четверг, 22 августа, прокомментировал
Любимова спросили, согласен ли он с
Глава региона не стал связывать аварии с качеством покрытия, напомнив, что сейчас открыто
Что же касается ограничения скорости, то оно, как и видеонаблюдение, «уместно» если поможет избежать серьезных аварий, добавил Любимов.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.