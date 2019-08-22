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13:59, 22 августа 2019 110
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Любимов выразил соболезнования семье и друзьям погибшего на Солотчинском мосту

Любимов выразил соболезнования семье и друзьям погибшего на Солотчинском мосту

Губернатор Николай Любимов на пресс-конференции в четверг, 22 августа, прокомментировал смертельную аварию на Солотчинском мосту. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авариях, случившихся на мосту через Оку 17 августа.

Любимова спросили, согласен ли он с ограничением скорости на мосту в 50 километров час, которое установили дорожные полицейские и с тем, что это сделано лишь после случившейся трагедии.

Глава региона не стал связывать аварии с качеством покрытия, напомнив, что сейчас открыто уголовное дело.

Что же касается ограничения скорости, то оно, как и видеонаблюдение, «уместно» если поможет избежать серьезных аварий, добавил Любимов.


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