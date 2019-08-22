Любимов наградил пенсионера за спасение односельчанок от пьяного мужчины с ножом

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов наградил пенсионера за спасение односельчанок. В четверг, 22 августа, рязанский губернатор вручил Владимиру Ивкину почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». В мае на двух жительниц села Борок Шиловского района
Также в день юбилея государственного флага России губернатор наградил государственными и региональными наградами общественников, представителей ветеранских организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, специалистов муниципалитетов, министерств и ведомств, юристов, спортсменов и студентов.
«Ваша деятельность и награды, которые вы получаете сегодня, очень разные, но в одном вы едины: весь свой талант, труд и душу вы вкладываете в любимое дело. Каждый из вас добился высоких результатов в своей сфере. Ваши достижения, победы, рекорды, мужества и труд — это то, из чего складываются успехи Рязанской области и нашей России», — заключил глава региона.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.