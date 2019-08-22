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В четверг, 22 августа, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем российского флага.
Он подчеркнул, что «наша общая задача — сохранять и преумножать свершения славных предков, укреплять могущество Отечества и его международный авторитет».
Фомин выразил надежду, что рязанцы своим трудом и талантом «и впредь будут вносить свой вклад в развитие родного края и всей страны, а флаг вновь и вновь будет подниматься в ознаменование побед наших земляков и соотечественников».
Глава облдумы пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой.
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