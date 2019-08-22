ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе

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На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП, которое спровоцировало пробку на Московском шоссе. Фото с места аварии опубликовано «ВКонтакте».
Согласно информации очевидца, столкнулись Skoda Rapid и Chevrolett Lacetti.
Затор образовался от ТРЦ «Премьер» в сторону центра. Как сообщил сервис «Яндекс.Пробки», скорость потока на некоторых участках не превышает 5-7 километров в час.
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