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12:38, 22 августа 2019 690
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ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе 1

ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП, которое спровоцировало пробку на Московском шоссе. Фото с места аварии опубликовано «ВКонтакте».

Согласно информации очевидца, столкнулись Skoda Rapid и Chevrolett Lacetti.

Затор образовался от ТРЦ «Премьер» в сторону центра. Как сообщил сервис «Яндекс.Пробки», скорость потока на некоторых участках не превышает 5-7 километров в час.


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