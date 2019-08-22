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Фото: Администрация Рязани
Дороги около рязанских школ отремонтируют к 1 сентября. И.о. замглавы администрации города Владимир Бурмистров на совещании в среду, 21 августа, поручил привести в порядок подъезды к школам и территорию около них,
За прошедшую неделю около школ скосили более сотни тысяч «кубов» травы и подстригли 150 погонных метров кустарников. Также завершили ремонт 22 участков дорог, еще на трех работы продолжают.
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