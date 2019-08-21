Владимирец выстрелил в соседку по даче и спрятался в лесу

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Фото: Pixabay.com
Владимирец пытался застрелить соседку по даче. Об этом
В одной из деревень Александровского района днем 17 августа мужчина выстрелил в 57-летнюю жительницу соседней области. Злоумышленником оказался 59-летний сосед женщины по даче.
Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Оперативники и кинологи с собаками искали мужчину несколько часов и нашли в лесу. На него завели уголовное дело.
Подозреваемого арестовали.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.