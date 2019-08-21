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11:21, 21 августа 2019 194
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Владимирец выстрелил в соседку по даче и спрятался в лесу

Владимирец выстрелил в соседку по даче и спрятался в лесу

Фото: Pixabay.com

Владимирец пытался застрелить соседку по даче. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В одной из деревень Александровского района днем 17 августа мужчина выстрелил в 57-летнюю жительницу соседней области. Злоумышленником оказался 59-летний сосед женщины по даче.

Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оперативники и кинологи с собаками искали мужчину несколько часов и нашли в лесу. На него завели уголовное дело.

Подозреваемого арестовали.


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