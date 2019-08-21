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Владимирец незаконно запер шесть рысей в самодельный вольер в лесу. Об этом
Вольер площадью около гектара нашли в Киржачском районе в середине июня. В нем жили четыре взрослые рыси и два детеныша.
«При этом разрешительные документы на право пользования участком лесного фонда, как и разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания у владельца диких зверей отсутствуют», — отметили в прокуратуре.
На мужчину, который возвел вольер, возбудили производства об административных правонарушениях по части 3 статьи 8.37 («Нарушение правил пользования объектами животного мира») и статье 7.9 КоАП («Самовольное занятие лесных участков»). Ему надо либо оформить разрешение на постройку, либо снести ее.
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