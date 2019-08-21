Владимирцы поиграли в «РосКвиз» в «Палатах»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владимирцы поиграли в «РосКвиз» в культурно-образовательном центре «Палаты». Командную интеллектуальную игру устроили в рамках празднования Дня флага. Задания посвятили современной истории страны,
Студенты, школьники и активисты «Молодой Гвардии» разделились на четыре команды по пять человек. Они прошли пять раундов: «Разминку для мозгов», «Верю-не-верю», «Железную логику», «Числобол» и «Русскую рулетку». По результатам игры участники получили подарки и дипломы.
«Отрадно, что такие мероприятия становятся традиционными для нашей области, которые отправляют наших молодых людей в прошлое, что бы еще раз возобновить знания истории, культуры, языка нашей великой Родины, нашей России», — считает Юлия Новикова, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», курирующий деятельность регионального совета сторонников партии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области изменятся правила получения выплат на первого ребенка
|
cледующая новость →Под Рязанью водитель «семерки» без прав врезался в «Форд»
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.