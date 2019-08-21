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9:36, 21 августа 2019 1 306
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Владимирцы поиграли в «РосКвиз» в «Палатах»

Владимирцы поиграли в «РосКвиз» в «Палатах»

Владимирцы поиграли в «РосКвиз» в культурно-образовательном центре «Палаты». Командную интеллектуальную игру устроили в рамках празднования Дня флага. Задания посвятили современной истории страны, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Студенты, школьники и активисты «Молодой Гвардии» разделились на четыре команды по пять человек. Они прошли пять раундов: «Разминку для мозгов», «Верю-не-верю», «Железную логику», «Числобол» и «Русскую рулетку». По результатам игры участники получили подарки и дипломы.

«Отрадно, что такие мероприятия становятся традиционными для нашей области, которые отправляют наших молодых людей в прошлое, что бы еще раз возобновить знания истории, культуры, языка нашей великой Родины, нашей России», — считает Юлия Новикова, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия», курирующий деятельность регионального совета сторонников партии.


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