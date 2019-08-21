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В Тамбове ребенок выбежал на дорогу и попал под машину. Об этом
Этот случай произошел во вторник, 20 августа, в 14:50 у дома №5 на улице Монтажников. Пятилетний мальчик в присутствии родственников неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте. Его сбил ехавший со стороны улицы Московской Chevrolet Lanos. За рулем машины был мужчина 1980 года рождения.
Пострадавшего мальчика госпитализировали.
Фото с
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