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12:13, 21 августа 2019 100
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В среду автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей

В среду автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей

В среду, 21 августа, автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД на всей территории области будут проверять светопропускание стекол машин.

«В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Водителей призвали соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.


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