В Рязанской области женщина получила условный срок за миллионный долг по алиментам

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В Рязанской области женщину осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщил
Установлено, что женщину обязали выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Она отказывалась содержать двух сыновей, ее неоднократно привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.
Задолженность по алиментам составила более миллиона рублей.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Суд признал женщину виновной и назначил ей семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один годом с возложением определенных обязанностей.
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