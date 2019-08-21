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12:01, 21 августа 2019 122
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В Рязанской области женщина получила условный срок за миллионный долг по алиментам

В Рязанской области женщина получила условный срок за миллионный долг по алиментам

В Рязанской области женщину осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

Установлено, что женщину обязали выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Она отказывалась содержать двух сыновей, ее неоднократно привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Задолженность по алиментам составила более миллиона рублей.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной и назначил ей семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один годом с возложением определенных обязанностей.


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