Рязанцы провели шахматный турнир в противогазах и марлевых повязках

Во вторник, 20 августа, в сквере имени Скобелева прошел шахматный турнир в противогазах и марлевых повязках. Организатором выступил юрист и журналист Андрей Хаджиев. Неделей ранее он провел публичный опрос среди подписчиков группы «Рязань» «ВКонтакте», чтобы выяснить — какой район Рязани, по мнению горожан, самый неблагополучный с точки зрения экологии.

Хаджиев рассказал, что свое мнение по данной проблеме выразили более 1100 человек и примерно 40% опрошенных проголосовали за район Дашково-Песочня. На втором месте «самым экологически неблагополучным» оказался поселок Строитель.

«Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, мы решили провести турнир в противогазах, ведь в шахматы можно играть в том числе и на открытых площадках, — добавил рязанец. — Мы хотим заниматься спортом на свежем воздухе и не быть грибами… Ведь снаружи мы можем заниматься спортом, быть красивыми, а внутри у нас все легкие забиты выхлопами и прочими вредными веществами».

Идея организовать турнир в противогазах пришла Хаджиеву после пожара на свалке в Турлатове.

«Мы не для властей это делаем, а для людей. Чтобы они видели эту проблему и поднялись. В одиночку изменить что-то нельзя, но если каждый человек внесет свой небольшой вклад и также будет поднимать других людей, то, соответственно, проку будет больше», — добавил Хаджиев.

В турнире поучаствовали школьники и студенты рязанских вузов. В их числе — двое кандидатов в мастера шахматного спорта.

Ученица девятого класса Лидия рассказала RZN.info, что в будущем намерена стать хирургом и как будущий врач неравнодушна к проблеме экологии, которая напрямую влияет на здоровье горожан.

«Я живу в Соколовке, в котором часто чувствуется плохой запах, дым. Местные жители постоянно жалуются на экологическую ситуацию в этом районе. Я решила поучаствовать в турнире, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме», — сказала школьница.

«Постоянные выбросы Нефтезавода… У моей семьи неподалеку от него дача. В Дашково-Песочне мы жили семь лет. Проблема экологии меня волнует, потому что я живу в Рязани, учусь, занимаюсь шахматами и дышу этим воздухом», — рассказала противница Лидии по турниру — девятиклассница Ангелина.