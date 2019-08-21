В Рязани из Оки достали затонувшие судна

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани из Борковского затона Оки достали затонувшие судна. Об этом сообщил сайт районной природоохранной прокуратуры.
Установлено, что в полузатопленном состоянии находились баржа, принадлежащая ЗАО «Окская судоходная компания» и судно «Плавучий док-14», собственником которого является ООО «Порт Рязань».
В адрес руководителей организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
Берег реки очистили, затопленные плавсредства подняли из воды.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСына рязанской матери-одиночки взяли в детский сад после вмешательства ОНФ
|
cледующая новость →На улице Советской в Туле установили «плавающие» люки
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.