В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал». Об этом передает
Депутат отметил, что средняя стоимость комплекта школьника в прошлом году составила 11,4 тысячи рублей.
«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения.
По словам депутата «Первосентябрьский капитал» позволит выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.
Сумма поддержки не уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Умерла актриса Александра Назарова
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.