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8:51, 21 августа 2019 421
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В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал». Об этом передает RT со ссылкой на обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат отметил, что средняя стоимость комплекта школьника в прошлом году составила 11,4 тысячи рублей.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата «Первосентябрьский капитал» позволит выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

Сумма поддержки не уточняется.


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