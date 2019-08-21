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В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах, передает
Руководитель ведомства Сергей Кравцов заявил, что подобное предложение не предполагает запрета, а является лишь рекомендацией.
«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы она давала хорошее, качественное образование», — сказал Кравцов.
Ранее с предложением о запрете
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.