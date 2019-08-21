В минздраве рассказали о состоянии отравившихся на территории «Химволокна»

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В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших на территории бывшего «Химволокна». Двое молодых людей получили отравление углеводородами.
«После необходимой терапии один пациент был отпущен домой, второму проводятся реанимационные мероприятия», — отметили в сообщении.
Он находится в сознании, в стабильно тяжелом состоянии. Оба пострадавших являются уроженцами Средней Азии.
Напомним, работники очищали на территории бывшего завода хранилище от остатков нефтепродуктов. Один из пострадавших
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.