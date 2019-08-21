В Михайловском районе грузовик вылетел в кювет после столкновения с «Мицубиси»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 20 августа, в Михайловском районе столкнулись «ГАЗ» и Mitsubishi Lancer. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 7:40 на 194 километре дороги Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, 69-летний москвич на иномарке столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 51-летний житель Рязанской области.
В ДТП пострадал водитель Mitsubishi, его госпитализировали.
Обстоятельства аварии уточняются.
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