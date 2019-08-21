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В Липецке после ремонта открыли поликлинику №4. Об этом в среду, 21 августа,
За три месяца в «Липецк-Мед» отремонтировали дневной стационар, отделения профилактики и врачей общей практики, регистратуру, клинико-диагностическую лабораторию. Рабочие также покрасили стены и потолки, заменили электрику, системы тепло- и водоснабжения, лифты и мебель.
В поликлинику закупили УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического, лабораторного и физиотерапевтического оборудования и новый рентгеновский компьютерный томограф.
Поликлиника рассчитана на 1 600 посещений в смену. Всего медпомощь здесь получают более 32 тысяч человек.
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