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13:24, 21 августа 2019 115
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В Липецке после ремонта открыли поликлинику №4

В Липецке после ремонта открыли поликлинику №4

В Липецке после ремонта открыли поликлинику №4. Об этом в среду, 21 августа, сообщил сайт администрации области.

За три месяца в «Липецк-Мед» отремонтировали дневной стационар, отделения профилактики и врачей общей практики, регистратуру, клинико-диагностическую лабораторию. Рабочие также покрасили стены и потолки, заменили электрику, системы тепло- и водоснабжения, лифты и мебель.

В поликлинику закупили УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического, лабораторного и физиотерапевтического оборудования и новый рентгеновский компьютерный томограф.

Поликлиника рассчитана на 1 600 посещений в смену. Всего медпомощь здесь получают более 32 тысяч человек.

Фото с сайта администрации области


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