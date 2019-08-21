В корпус-долгострой больницы Гусь-Хрустального начали завозить оборудование

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В новый корпус-долгострой больницы Гусь-Хрустального начали завозить оборудование. Об этом
Семиэтажный корпус городской больницы начали строить в начале 1980 годов. Сдать его планируют к 2020 году. Стоимость проекта — более 400 миллионов рублей.
В среду, 21 августа, в больницу приехал председатель Заксобрания Владимир Киселев. Главврач Ольга Добрынина попросила его разработать программу помощи сельским врачам в небольших городах. Она также считает, что следует привлечь бонусами самых востребованных специалистов — терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. Киселев напомнил, что тема уже поднималась на федеральном уровне.
«Со своей стороны департамент здравоохранения работает над этим с Минздравом, а мы можем содействовать по своей линии. Если для депутатов будет подготовлено такое обращение от медиков с перечнем дефицитных специальностей, мы сможем с этим уже идти выше по инстанциям — в Госдуму и Совет Федерации», — уточнил он.
Журналисты спросили у спикера областного парламента, правдивы ли слухи о закрытии одной из городских поликлиник.
«Я категорический противник закрытия любых объектов здравоохранения, которые на сегодняшний момент действуют», — заявил он.
Председатель Заксобрания пообещал уточнить информацию. По его мнению, следует строить новые объекты, привлекать кадры и развивать доступность медицины.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.