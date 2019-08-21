Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:28, 21 августа 2019 175
 0    0

В корпус-долгострой больницы Гусь-Хрустального начали завозить оборудование

В корпус-долгострой больницы Гусь-Хрустального начали завозить оборудование

В новый корпус-долгострой больницы Гусь-Хрустального начали завозить оборудование. Об этом сообщил сайт владимирского Заксобрания.

Семиэтажный корпус городской больницы начали строить в начале 1980 годов. Сдать его планируют к 2020 году. Стоимость проекта — более 400 миллионов рублей.

В среду, 21 августа, в больницу приехал председатель Заксобрания Владимир Киселев. Главврач Ольга Добрынина попросила его разработать программу помощи сельским врачам в небольших городах. Она также считает, что следует привлечь бонусами самых востребованных специалистов — терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. Киселев напомнил, что тема уже поднималась на федеральном уровне.

«Со своей стороны департамент здравоохранения работает над этим с Минздравом, а мы можем содействовать по своей линии. Если для депутатов будет подготовлено такое обращение от медиков с перечнем дефицитных специальностей, мы сможем с этим уже идти выше по инстанциям — в Госдуму и Совет Федерации», — уточнил он.

Журналисты спросили у спикера областного парламента, правдивы ли слухи о закрытии одной из городских поликлиник.

«Я категорический противник закрытия любых объектов здравоохранения, которые на сегодняшний момент действуют», — заявил он.

Председатель Заксобрания пообещал уточнить информацию. По его мнению, следует строить новые объекты, привлекать кадры и развивать доступность медицины.

Фото со страницы Владимира Киселева в Instagram


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 48 384
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 584
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 011
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 868
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 029
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум