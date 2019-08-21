В Кондрове проверили детские сады

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В Кондрове районе проверили детские сады. В «Белочке», «Родничке» и «Ромашке» побывали члены местного отделения «Единой России», родители, сотрудники полиции и МЧС,
Проверяющие оценили организацию питания, благоустройство территорий и безопасность дорог, ведущих к детским садам.
Состояние трех детсадов не вызвало замечаний.
Фото с
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.