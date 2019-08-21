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Вечером во вторник, 20 августа, в Горроще столкнулись троллейбус и легковушка. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла на перекрестке улиц Островского и Ленинского Комсомола около 21:14.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.