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Фото: Pixabay.com
В Брянске представили стратегию развития области до 2024 года. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что приоритетными направлениями работы останутся здравоохранение, ремонт и строительство дорог, образование, культура, спорт, сельское хозяйство и промышленность. Глава региона выступил на форуме кандидатов «Единой России», сообщил
Богомаз считает, что в области предстоит большая работа по развитию всех отраслей.
«Люди ведь приходят к нам с проблемами — и это дает понимание, какие вопросы нужно решать в первую очередь», — пояснил он.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.