В Александрове из-за антисанитарии закрыли «Бар Босс»

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Фото: Pixabay.com
В Александрове из-за антисанитарии временно закрыли «Бар Босс». Об этом
Проверка выяснила, что столовые приборы хранились ненадлежащим образом, помещения кафе захламлены и отделаны материалами, которые трудно отмывать. Кроме того, над столом для приготовления блюд не было бактерицидной лампы, никто не следил за температурной холодильников.
На владельца кафе — ИП Иванову Э.Н. — возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению»). По результатам его рассмотрения «Бар Босс» закрыли на 45 суток.
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