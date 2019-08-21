Туляка приговорили к десяти годам колонии за убийство матери

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Фото: Pixabay.com
Жителя Новомосковска приговорили к десяти годам колонии за убийство матери. Об этом
Мужчина поссорился с матерью и избил ее руками и ногами по голове и телу. От травм женщина скончалась.
Подсудимый не признал вину. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»).
Приговор не вступил в силу.
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