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17:45, 21 августа 2019 119
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Туляка приговорили к десяти годам колонии за убийство матери

Туляка приговорили к десяти годам колонии за убийство матери

Фото: Pixabay.com

Жителя Новомосковска приговорили к десяти годам колонии за убийство матери. Об этом сообщили в тульской прокуратуре.

Мужчина поссорился с матерью и избил ее руками и ногами по голове и телу. От травм женщина скончалась.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»).

Приговор не вступил в силу.


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