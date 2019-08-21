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Школы Спас-Деминска проверили перед началом учебного года. Об этом
Депутат Заксобрания Оксана Черкасова, представители районного Собрания, Роспотребнадзора, Росгвардии, МЧС и отдела образования посмотрели, соответствуют ли школы требованиям противопожарной безопасности, защищены ли от террористических угроз. Кроме того, в учреждениях проверили водопровод, канализацию, отопление, освещение в кабинетах, а также подходит ли размер парт и стульев возрасту учеников.
Все школы прошли проверку.
В Чипляевской школе учатся 36 детей, еще одиннадцать ходят в детский сад при учреждении. В Новоалександровской школе обучаются 26 учеников, в Любуни в начальной школе будут заниматься семь учеников и пять дошкольников.
Отмечается, что в городской школе №1 отремонтировали столовую и спортзал, в актовом зале заменили потолок. Сейчас завершает реконструкция фасада школы №2.
«Школа — второй дом, и взрослые стараются делать все, чтобы детям здесь было комфортно и безопасно», — сказала депутат Черкасова.
Фото с
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