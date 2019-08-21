Рязанец лишился пяти тысяч рублей при попытке купить видеорегистатор через интернет

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Рязанец отправил пять тысяч рублей жителю Санкт-Петербурга, который продавал видеорегистатор через интернет. Об этом сообщила
Мужчина отправил мошеннику «задаток» на банковский счет. После этого объявление сняли, продавец не выходил на связь.
Полиция выяснила, что к мошенничеству причастен 34-летний житель Петербурга. Оперативники выехали в Санкт-Петербург и задержали злоумышленника. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, мошенник получил от рязанца «задаток», но не стал высылать видеорегистратор. По этому же объявлению он продал оборудование в родном городе за наличный расчет.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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