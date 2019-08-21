Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:30, 21 августа 2019 633
 0    0

Рязанец лишился пяти тысяч рублей при попытке купить видеорегистатор через интернет

Рязанец лишился пяти тысяч рублей при попытке купить видеорегистатор через интернет

Рязанец отправил пять тысяч рублей жителю Санкт-Петербурга, который продавал видеорегистатор через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина отправил мошеннику «задаток» на банковский счет. После этого объявление сняли, продавец не выходил на связь.

Полиция выяснила, что к мошенничеству причастен 34-летний житель Петербурга. Оперативники выехали в Санкт-Петербург и задержали злоумышленника. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, мошенник получил от рязанца «задаток», но не стал высылать видеорегистратор. По этому же объявлению он продал оборудование в родном городе за наличный расчет.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 48 345
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 582
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 001
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 859
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 005
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум