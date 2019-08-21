Рязанцев предупредили о жаре

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В среду, 21 августа, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем 21 и 22 августа на территории области ожидается жара. Максимальная температура воздуха +30, +31 градус.
Рязанцев призвали соблюдать осторожность — не разводить костры около водоемов и лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.
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