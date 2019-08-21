RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
44-летнего рязанца приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщил
В конце мая мужчину уже судили за неуплату средств на содержание детей и приговорили к 8 месяцам исправительных работ.
Мужчину предупредили, что наказание могут заменить на более строгое, если он будет уклоняться от исполнения.
Рязанец нарушил условия. В июне этого года он без уважительных причин не явился в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд счет неубедительными его доводы о том, что он в тот день был в Недостоеве и не успел до конца рабочего дня явиться в инспекцию.
Также мужчина устроился на работу дворником и выходил на нее не к 7:00, а к 16:00.
Доводы о том, что рязанец работает еще в другой организации, суд также счел неубедительными, поскольку в настоящее время, согласно информации налогового органа, предприятие не работает.
Суд решил назначил мужчине 80 дней в колонии-поселении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНовый микрорайон в Песочне на 25 тысяч человек намерены построить за 12 лет
|
cледующая новость →В Тамбове ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.