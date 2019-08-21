Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 21 августа 2019 197
 0    0

Рязанца приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Рязанца приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

44-летнего рязанца приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В конце мая мужчину уже судили за неуплату средств на содержание детей и приговорили к 8 месяцам исправительных работ.

Мужчину предупредили, что наказание могут заменить на более строгое, если он будет уклоняться от исполнения.

Рязанец нарушил условия. В июне этого года он без уважительных причин не явился в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд счет неубедительными его доводы о том, что он в тот день был в Недостоеве и не успел до конца рабочего дня явиться в инспекцию.

Также мужчина устроился на работу дворником и выходил на нее не к 7:00, а к 16:00.

Доводы о том, что рязанец работает еще в другой организации, суд также счел неубедительными, поскольку в настоящее время, согласно информации налогового органа, предприятие не работает.

Суд решил назначил мужчине 80 дней в колонии-поселении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 48 211
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 581
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 969
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 829
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 953
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум