Рязанца осудили за серию грабежей в Томске

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Советский районный суд Томска признал 22-летнего рязанца виновным в пяти грабежах. Об этом сообщила
Подсудимый приехал в Томск в конце апреля 2019 года. За неделю он похитил четыре мобильных телефона, которые выхватил из рук трех женщин и подростка. Также он украл куб-накопитель для сбора пожертвований одного из благотворительных фондов.
Подсудимый признал вину в полном объеме.
Учитывая наличие у него судимостей, суд назначил молодому человеку три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.