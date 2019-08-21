Под Рязанью водитель «семерки» без прав врезался в «Форд»

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Во вторник, 20 августа, в селе Кораблино Рязанского района водитель на «семерке» врезался в Ford Kuga. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
18-летний водитель «семерки» без прав врезался в иномарку, за рулем которой была 43-летняя рязанка.
Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницы.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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