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9:25, 21 августа 2019 1 197
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Под Рязанью водитель «семерки» без прав врезался в «Форд»

Под Рязанью водитель «семерки» без прав врезался в «Форд»

Во вторник, 20 августа, в селе Кораблино Рязанского района водитель на «семерке» врезался в Ford Kuga. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

18-летний водитель «семерки» без прав врезался в иномарку, за рулем которой была 43-летняя рязанка.

Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницы.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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