Касимовец почти год развращал пятилетнюю дочь

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В Касимове 48-летний мужчина почти год совращал свою пятилетнюю дочь. Он домогался ребенка с сентября 2018 года, сообщил
По данным следствия, подозреваемый «неоднократно совершал действия против половой неприкосновенности» девочки. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.
Касимовца арестовали, расследование продолжается.
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