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13:09, 21 августа 2019 550
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Бывшего сотрудника калужской колонии осудили за взятки

Бывшего сотрудника калужской колонии осудили за взятки

Фото: Pixabay.com

Бывшего сотрудника калужской колонии осудили за взятки. Об этом сообщили в региональном следкоме.

С августа 2018 по февраль 2019 года начальник отряда за деньги неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения телефоны и передавал их осужденному. Преступления пресекла служба собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ. В дальнейшем следователь изучил историю перемещения денег на счете мужчины и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей.

Во время расследования начальника отряда уволили. Суд признал его виновным по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 290 УК («Получение взятки»). Калужанина приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили права четыре года занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе.

Приговор вступил в силу.


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