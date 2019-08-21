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Фото: Pixabay.com
Бывшего сотрудника калужской колонии осудили за взятки. Об этом
С августа 2018 по февраль 2019 года начальник отряда за деньги неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения телефоны и передавал их осужденному. Преступления пресекла служба собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ. В дальнейшем следователь изучил историю перемещения денег на счете мужчины и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей.
Во время расследования начальника отряда уволили. Суд признал его виновным по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 290 УК («Получение взятки»). Калужанина приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Его также лишили права четыре года занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе.
Приговор вступил в силу.
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