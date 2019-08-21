Автосалон Форд Лидер объявил о распродаже склада

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Автосалон
«Ford уходит с российского рынка! Сейчас самое лучшее время задуматься о покупке нового автомобиля, ведь именно сейчас на все автомобили Ford действует уникальное предложение от Форд Лидер», — обратились к покупателям представители автосалона.
Только до конца месяца рязанцы могут получить «лучшую цену» сезона и гарантированные бонусы от Форд Лидер:
Рязанцев предупредили, что количество машин ограничено.
В акции участвуют все модели Ford. Забронировать автомобиль можно по телефону +7 (4912) 503-403.
Адрес автосалона Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.