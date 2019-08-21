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14:45, 21 августа 2019 592

Автосалон Форд Лидер объявил о распродаже склада

Автосалон Форд Лидер объявил о распродаже склада

Автосалон Форд Лидер объявил о распродаже склада автомобилей Ford.

«Ford уходит с российского рынка! Сейчас самое лучшее время задуматься о покупке нового автомобиля, ведь именно сейчас на все автомобили Ford действует уникальное предложение от Форд Лидер», — обратились к покупателям представители автосалона.

Только до конца месяца рязанцы могут получить «лучшую цену» сезона и гарантированные бонусы от Форд Лидер:

  • сделка одним днем;
  • всего 13 автомобилей в наличии;
  • Ford Credit;
  • максимальная выгода и -10% по госпрограммам.

Рязанцев предупредили, что количество машин ограничено.

В акции участвуют все модели Ford. Забронировать автомобиль можно по телефону +7 (4912) 503-403.

Адрес автосалона Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».


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