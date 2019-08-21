17-летняя калужанка пойдет под суд за торговлю наркотиками

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Фото: Pixabay.com
17-летняя девушка из Кондрова пойдет под суд за сбыт наркотиков. Об этом
Горожанка абирала наркотики из «закладок» и переносила в другое место. Адрес она через интернет сообщала другому участнику организованной группы.
В ближайшее время будет суд над девушкой. Расследование в отношении других членов организованной группы наркоторговцев продолжается.
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