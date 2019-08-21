Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:09, 21 августа 2019 185
 0    0

Идею калужан признать окончание стояния на Угре памятной датой поддержали 13 регионов 1

Идею калужан признать окончание стояния на Угре памятной датой поддержали 13 регионов

Фото: Pixabay.com

Идею калужан признать окончание стояния на Угре памятной датой поддержали 13 регионов. Об этом в среду, 21 августа, сообщил сайт калужского Заксобрания.

Калужане хотят, чтобы День окончания стояния на Угре (11 ноября 1480 года) стал федеральной памятной датой. Это предложение поддержали главы:

  • Санкт-Петербурга,
  • Республики Марий Эл,
  • Дагестана,
  • Белгородской области,
  • Тамбовской области,
  • Карелии,
  • Архангельской области,
  • Забайкальского края,
  • Пермскрнр края,
  • Республики Коми,
  • Смоленской области,
  • Магаданской области,
  • Еврейской автономной области.

Напомним, в 2017 году на главной площади Калуги установили первый в России памятник Ивану III. Его военное противостояние с ханом Ахматом завершило период монголо-татарского ига. Князь в 1476 году перестал платить дань Орде, а в 1480 году отказался признать и зависимость от нее. После победы на Угре российское государство с центром в Москве обрело независимость.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 48 211
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 581
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 969
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 829
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 953
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум