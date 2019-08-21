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Фото: Pixabay.com
Идею калужан признать окончание стояния на Угре памятной датой поддержали 13 регионов. Об этом в среду, 21 августа,
Калужане хотят, чтобы День окончания стояния на Угре (11 ноября 1480 года) стал федеральной памятной датой. Это предложение поддержали главы:
Напомним, в 2017 году на главной площади Калуги установили первый в России памятник Ивану III. Его военное противостояние с ханом Ахматом завершило период монголо-татарского ига. Князь в 1476 году перестал платить дань Орде, а в 1480 году отказался признать и зависимость от нее. После победы на Угре российское государство с центром в Москве обрело независимость.
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