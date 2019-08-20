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Во Владимире появится Зерновский сквер, который находится на улице Добросельской в районе дома № 207.
По данным «
Депутаты смогут проголосовать за название на ближайшей сессии горсовета.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.