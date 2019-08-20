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Во Владимире мать и бабушка истязали шестилетних двойняшек. Об этом сообщила
В августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что дети ушли из дома. Пропавших удалось найти в районе проживание их отца.
При выяснении обстоятельств следователи установили, что двойняшки ушли из дома из-за действий мамы и бабушки.
«Только в июле 2019 года мама и бабушка неоднократно подвергали малышей психологическим и физическим страданиям путем нанесения побоев. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки становились причиной применения физического воздействия к детям», — говорится в сообщении.
При осмотре на теле пострадавших обнаружили кровоподтеки и ссадины.
Отмечается, что вопросом безопасности детей займутся органы опеки.
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