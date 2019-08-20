Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:16, 20 августа 2019 176
 0    0

Во Владимире ищут пропавшую женщину

Во Владимире ищут пропавшую женщину

Во Владимире ищут пропавшую Светлану Григорьевну Рехову. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 41-летняя женщина ушла из дома 10 августа и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 30-35лет; рост около 165-170 сантиметров; волосы окрашены в белый тон, стрижка «каре».

Особые приметы: на переносице шрам около одного сантиметра, на верхней челюсти отсутствует зуб, на запястье левой руки татуировка в виде слова, на предплечье цветная татуировка с изображением дракона, на лопатке изображение звезды с быком и рогами.

Была одета: брюки черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном, черные ботинки на высокой подошве.

Всех, кому что-то известно о местонахождении разыскиваемой, попросили сообщить по телефону 02 или 8 (4922) 37-43-08, 8 (4922) 44 54 90.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 47 257
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 472
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 702
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 606
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 414
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум