Во Владимире ищут пропавшую женщину

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Во Владимире ищут пропавшую Светлану Григорьевну Рехову. Об этом сообщила
Отмечается, что 41-летняя женщина ушла из дома 10 августа и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 30-35лет; рост около 165-170 сантиметров; волосы окрашены в белый тон, стрижка «каре».
Особые приметы: на переносице шрам около одного сантиметра, на верхней челюсти отсутствует зуб, на запястье левой руки татуировка в виде слова, на предплечье цветная татуировка с изображением дракона, на лопатке изображение звезды с быком и рогами.
Была одета: брюки черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном, черные ботинки на высокой подошве.
Всех, кому что-то известно о местонахождении разыскиваемой, попросили сообщить по телефону 02 или
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.