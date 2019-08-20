В Шилове разыскивают напавшего на девушку незнакомца. Фоторобот

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В Шилове разыскивают незнакомца, напавшего на девушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 14 августа, на местную жительницу напал неизвестный мужчина. Произошедшее увидела прохожая, которая «спугнула злоумышленника».
Пострадавшая получила незначительные телесные повреждения и написала заявление в полицию.
В ведомстве составили фоторобот подозреваемого, мужчину объявили в розыск.
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