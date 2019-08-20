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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рыбном обнаружили труп мужчины. Об этом
Во вторник, 20 августа, 57-летний местный житель шел на работу и, не дойдя нескольких метров, скончался.
Признаков криминальной смерти на теле не обнаружили, проводится проверка.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.