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В Рязанской области объявили конкурс на должность гендиректора фонда капремонта. Извещение опубликовали на сайте министерства ТЭК и ЖКХ.
Документы принимаются с 16 по 27 сентября, с 16 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья в здании на улице Николодворянской №18-а, кабинет № 15.
Напомним, должность освободилась после
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.