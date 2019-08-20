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11:41, 20 августа 2019 169
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В Рязанской области объявили конкурс на должность гендиректора фонда капремонта

В Рязанской области объявили конкурс на должность гендиректора фонда капремонта

В Рязанской области объявили конкурс на должность гендиректора фонда капремонта. Извещение опубликовали на сайте министерства ТЭК и ЖКХ.

Документы принимаются с 16 по 27 сентября, с 16 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья в здании на улице Николодворянской №18-а, кабинет № 15.

Напомним, должность освободилась после увольнения Марины Бондаревой. В марте этого года сотрудники ФСБ задержали Бондареву на рабочем месте.


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