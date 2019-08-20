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16:22, 20 августа 2019 75
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В Рязанской области минимальный набор продуктов подорожал на 20 рублей

В Рязанской области минимальный набор продуктов подорожал на 20 рублей

Фото: Pixabay.com

В июле стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 958 рублей 45 копеек. Это на 20,54 рублей больше, чем в прошлом месяце.

Данные RZN.info предоставил Рязаньстат. Самым дорогим набором среди областей оказался московский (4 560 рублей), самым дешевым — белгородский (3 634 рубля). В среднем по России показатель составил 4 312 рублей, по ЦФО — 4 549 рублей.


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