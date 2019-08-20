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11:52, 20 августа 2019 127
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В Рязани за час поймали мужчину, ограбившего подростка

В Рязани за час поймали мужчину, ограбившего подростка

В Рязани задержали мужчину, ограбившего подростка. Инцидент произошел на улице Новаторов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась мать 16-летнего школьника. По ее словам, неизвестный выхватил у подростка телефон и убежал.

Через час подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения оперативников. Оказалось, что он был пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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