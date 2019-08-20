В Рязани за час поймали мужчину, ограбившего подростка

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В Рязани задержали мужчину, ограбившего подростка. Инцидент произошел на улице Новаторов, сообщила
В полицию обратилась мать 16-летнего школьника. По ее словам, неизвестный выхватил у подростка телефон и убежал.
Через час подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения оперативников. Оказалось, что он был пьян.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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