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В Рязани неизвестный угрожал женщине ножом на улице. Инцидент произошел днем в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По указанному адресу приехали росгвардейцы. Потерпевшая объяснила, что мужчина попытался отобрать у нее сумку. Испугавшись, рязанка забежала в магазин, но злоумышленник проследовал за ней.
Сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1989 года рождения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.
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