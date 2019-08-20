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В Рязань на учения прилетели десантники из Египта. Об этом
Египетских военных встретили в аэропорту «Дягилево» в понедельник, 19 августа. Их приветствовали руководитель учения — командир Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Павел Кирси и представители командования ВДВ.
Во вторник, 20 августа, на полигоне «Дубровичи» начнется подготовка к учениям «
«Активная фаза учения состоится в период с 26 по 28 августа текущего года», — уточнили в ведомстве.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.