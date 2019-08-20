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11:24, 20 августа 2019 187
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В Рязань на учения прилетели десантники из Египта

В Рязань на учения прилетели десантники из Египта

В Рязань на учения прилетели десантники из Египта. Об этом сообщил сайт Минобороны.

Египетских военных встретили в аэропорту «Дягилево» в понедельник, 19 августа. Их приветствовали руководитель учения — командир Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Павел Кирси и представители командования ВДВ.

Во вторник, 20 августа, на полигоне «Дубровичи» начнется подготовка к учениям «Защитники дружбы-2019», в которых поучаствуют более тысячи военных: 650 россиян, более 150 египтян и до 250 десантников из Белоруссии, а также сотня единиц боевой и автомобильной техники и самолеты Ил-76мд ВТА ВКС России.

«Активная фаза учения состоится в период с 26 по 28 августа текущего года», — уточнили в ведомстве.

Фото с сайта Минобороны


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